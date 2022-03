Schalke 04: Mike Büskens neuer Trainer - er ist der Grammozis-Nachfolger

Der FC Schalke 04 vermeldet Mike Büskens als neuen Trainer. Er tritt die Nachfolge von Dimitrios Grammozis an und soll die Knappen bis Saisonende führen. Doch wann Büskens loslegen kann, ist unklar - wegen Corona!

Mike Büskens wird die Knappen bis Saisonende als Chefcoach betreuen, teilte der Verein am Montagabend mit. Der 53-Jährige ist bereits seit Jahren im Verein, zuletzt war er unter Dimitrios Grammozis Co-Trainer.

„Wir freuen uns sehr, dass Mike Büskens unserem Vorschlag zugestimmt hat, den Club in der aktuellen Phase zu unterstützen, indem er kurzfristig in die erste Reihe rückt. Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Buyo die richtige Wahl für die finale Phase der Saison ist“, erklärt Rouven Schröder, Sportdirektor der Knappen.

Büskens folgt auf Grammozis - fehlt aber erstmal

Der Tabellensechste der 2. Bundesliga hatte sich nach der 3:4-Pleite gegen Hansa Rostock am Wochenende von Grammozis getrennt. (BERICHT: Grammozis meldet sich zu Wort)

Seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz hat der neue Schalker Trainer allerdings noch nicht sicher am kommenden Sonntag. Dann tritt S04 um 13.30 Uhr auf den FC Ingolstadt an.

„Büskens selbst wird seine Arbeit auf dem Platz zunächst nicht wahrnehmen können“, teilte Schalke mit: „Nach einem positiven Test auf Covid-19 am Sonntag (6.3.) wird Buyo, der aktuell symptomfrei ist, vorerst fehlen. Bis auf Weiteres leitet deshalb Matthias Kreutzer die Einheiten. Büskens‘ Einsatz am Sonntag (13.3.) in Ingolstadt ist je nach Genesungsverlauf möglich. Die vollständige Zusammensetzung des Trainer-Teams wird der Club im Laufe der Woche verkünden.“