Darts-Weltmeister Wright neuer Weltranglistenerster

Weltmeister Peter Wright steht erstmals in seiner Karriere an der Spitze der Darts-Weltrangliste. Bei den UK Open in Minehead reichte dem Schotten der Achtelfinal-Einzug, um den bisherigen Spitzenreiter Gerwyn Price abzulösen. Der Waliser, der das Ranking seit seinem WM-Titel im Januar 2021 angeführt hatte, erreichte zwar das Viertelfinale, verteidigte damit allerdings nicht genügend Punkte, um seine Position zu halten.