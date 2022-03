FC Bayern: Robert Lewandowski trennt sich von Sponsor Huawei wegen Russland-Krieg gegen Ukraine

Lewandowski trennt sich von Huawei

Das chinesische Unternehmen soll Berichten zufolge Russland in Sachen IT nach dem Angriff auf die Ukraine unterstützt haben. So wird unter anderem gemeldet, Huawei hätte russischen Hackern Hilfe und Weiterbildung angeboten.

Lewandowski mit Ukraine-Binde und emotionalem Appell

In den vergangenen beiden Bundesligaspielen trug der Bayern-Star die Flagge der Ukraine als Kapitänsbinde und richtete nach dem Spiel gegen Frankfurt einen emotionalen Appell an die Öffentlichkeit. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Pole verriet auch, dass er einen Spieler kenne, der derzeit in Kiew weilt: „Wir haben einen Spieler bei Polen, welcher bei Dynamo Kiew spielt. Er ist in Kiew und hat mir erzählt, was er in den letzten Tagen erlebt hat. Das ist dramatisch. Der Kampf um die Freiheit ist wichtig. Ich hoffe, dass die ganze Welt die Ukraine unterstützt. Ich habe großen Respekt und stehe hinter den Menschen.“