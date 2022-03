Erstes Kind unterwegs: Leupolz fehlt bei "Heim-EM"

Nationalspielerin Melanie Leupolz erwartet ihr erstes Kind und fehlt der deutschen Mannschaft deshalb im Sommer bei ihrer „Heim-EM“ in England.

Nationalspielerin Melanie Leupolz erwartet ihr erstes Kind und fehlt der deutschen Mannschaft deshalb im Sommer bei ihrer „Heim-EM“ in England (6. bis 31. Juli). Die 27-Jährige lebt in London, ihr Klub FC Chelsea gab die Schwangerschaft am Montag bekannt.