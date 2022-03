FC Bayern: Die 4 Personal-Entscheidungen von Nagelsmann vor Champions League Rückspiel

Am Dienstag empfängt der FC Bayern RB Salzburg zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale. Auf Julian Nagelsmann kommen mehrere knifflige Entscheidungen zu.

Nach der Bundesliga ist vor der Champions League! Der FC Bayern will am Dienstag vor heimischer Kulisse gegen RB Salzburg den Einzug ins Viertelfinale ( Hinspiel 1:1 ) perfekt machen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Mit welchem Personal? Und mit welchem System? Julian Nagelsmann mangelt es nicht an Optionen. SPORT1 gibt einen Überblick über die vier wichtigsten Entscheidungen, die der Trainer treffen muss.

Die Neuer-Entscheidung

Die Upamecano-Entscheidung

Niklas Süle und Benjamin Pavard sind gesetzt, Lucas Hernández kehrt ins Team zurück. Muss dafür Dayot Upamecano auf die Bank, der nach einem haarsträubenden Fehler gegen Leverkusen eine Ansage von Nagelsmann bekam? Es kommt darauf an, ob Nagelsmann hinten mit einer Dreier- oder einer Viererkette beginnt! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Nach SPORT1 -Informationen muss sich zumindest der beim 1:1 gegen Leverkusen von Beginn an aufgebotene Omar Richards hintanstellen. Sollte Nagelsmann eine Viererkette bevorzugen, startet Hernández auf der Linksverteidiger-Position.

Die Musiala-Entscheidung

Die Sané-Entscheidung

An Robert Lewandowski, Kingsley Coman und auch Thomas Müller, obwohl er zuletzt nicht immer überzeugte, führt vorne eigentlich kein Weg vorbei. Bleiben – je nach Anzahl der Verteidiger – noch ein bis zwei Plätze. Lässt Nagelsmann wieder die volle Offensiv-Kapelle ran oder entscheidet er sich zwischen Leroy Sané und Serge Gnabry?

Für Sané wäre ein erneuter Bankplatz sehr bitter. Gegen Leverkusen saß er zum zweiten Mal in Folge draußen, wurde erst eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt. Für den Coach aber „keine Entscheidung gegen Leroy, sondern wie immer eine Entscheidung für diejenigen, die spielen“.

Sané sei „ein Spieler, auf den ich ungerne verzichte, weil er die Qualität hat, die uns schon Spiele gewonnen hat. Ich habe mich noch nicht entschieden, wie die erste Elf aussieht. Natürlich ist er ein Kandidat“, erklärte Nagelsmann am Montag.

„Ich hoffe, dass er in der besten Verfassung ist, wenn er von Beginn an spielt. Er ist ein unfassbarer Spieler, der eigentlich nicht zu verteidigen ist, wenn er an die Grenze geht.“