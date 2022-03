Young Boys Bern trennen sich von ehemaligem Schalke-Trainer David Wagner

"Es ist natürlich nicht das, was ich mir erwünscht habe. Aber ich habe Verständnis dafür, dass die sportliche Führung der Mannschaft neue Impulse verleihen will", wird Wagner in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. Er hatte den Traditionsklub erst im vergangenen Sommer übernommen.

Der Name des 50-Jährige werde jedoch „immer in den Geschichtsbüchern von YB erscheinen“, betonte der Verein mit Verweis auf den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase in dieser Saison. Highlight dort war ein Sieg gegen Manchester United (2:1) im September.