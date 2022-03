FC Schalke 04: Ex-Trainer Grammozis richtet sich nach Aus öffentlich an die Fans

Der Wiederaufstieg in die Bundesliga ist für den FC Schalke 04 in größter Gefahr, was Dimitrios Grammozis zum Verhängnis wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Auch Co-Trainer Piepenbrock meldet sich zu Wort

„Vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr tolle Zeit bei diesem großen Verein! Eins kann ich zu 100% behaupten, nämlich den Verein in jeder Sekunde gelebt zu haben und jede Energie die vorhanden war, in diesen Club geflossen ist. Mich und meine Familien hat es sehr stolz gemacht für diese Farben arbeiten zu können. Ein großes Dankeschön an Dimi, der mich mitgenommen hat und mir sein Vertrauen geschenkt hat, in der Zeit, in der er in Quarantäne war. Außerdem möchte ich mich bei allen Verantwortlichen bedanken, die ihr Vertrauen auch in mich gesetzt haben und mir die Möglichkeit gegeben haben an Dimi‘s Seite arbeiten und ihn vertreten zu dürfen“, schrieb Piepenbrock.