Formel 1: Lola-Projekt scheitert krachend - eines der größten Fiaskos der Geschichte

Vor 25 Jahren scheiterte das Lola-Projekt in der Formel 1 krachend. In Zeiten der Budgetobergrenzen und weit verbreiteter Einheitsteile ist ein derartiges Fiasko inzwischen nicht mehr vorstellbar.

Vincenzo Sospiri, neben dem großen Ayrton Senna eines der Vorbilder des Formel-1-Rekordweltmeisters, war gedemütigt worden. Nicht am fahrerischen Können war der Italiener, der Schumacher einst in gemeinsamen Kart-Zeiten mehrfach das Nachsehen gegeben hatte, beim Saisonauftakt 1997 in Australien gescheitert.