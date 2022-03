Krieg in der Ukraine: Ikone Schewtschenko bittet unter Tränen um Hilfe

Bundesliga in Russland offenbar zensiert

„Öffnet eure Herzen für die Menschen und für mein Volk, für die Kinder und die alten Menschen, die eure Hilfe so dringend brauchen“, sagte Schewtschenko in der RAI -Talkshow „Che tempo che fa“.

Der frühere Milan-Star weiter: „Ich habe viele Verwandte, die noch in der Ukraine sind, ich höre jeden Tag von ihnen. Ich bin sehr besorgt über ihre Entscheidung, dort zu bleiben. Sie erzählen mir, was passiert, wie Städte bombardiert werden. Wir müssen die Waffen stoppen, wir müssen eine diplomatische Lösung für den Krieg finden.“ (BERICHT: Djokovic bietet Stakhovsky Hilfe an)