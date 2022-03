DEL: Quarantäne der Eisbären verlängert: Nachholspiel in München abgesagt

Die Eisbären Berlin müssen nach weiteren Fällen in der Teamquarantäne bleiben. Der Meister kann daher nicht zum Nachholspiel in der DEL bei Red Bull München antreten.

Meister Eisbären Berlin befindet sich weiter in Teamquarantäne und kann am Dienstag zum geplanten Nachholspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei Red Bull München nicht antreten.