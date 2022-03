Champions League: Bayern-PK mit Nagelsmann und Müller vor Rückspiel gegen Salzburg im LIVETICKER

Nach dem 1:1 im Hinspiel stehen die Münchner vor eigenem Publikum unter Druck, zumal die jüngsten Leistungen oftmals nicht wirklich souverän waren. Vor allem defensiv offenbarten die Münchner doch große Probleme, so auch im Hinspiel in Salzburg. Dort bewahrte Kingsley Coman die Münchner erst kurz vor dem Ende vor einer Niederlage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Er ist ein Spieler, auf den ich ungerne verzichte, weil er die Qualität hat, die uns schon Spiele gewonnen hat. Ich habe mich noch nicht entschieden, wie die erste Elf aussieht. Natürlich ist er ein Kandidat. Ich hoffe, dass er in der besten Verfassung ist, wenn er von Beginn an spielt. Er ist ein unfassbarer Spieler, der eigentlich nicht zu verteidigen ist, wenn er an die Grenze geht. Mein Vertrauen hat er, auch wenn er nicht anfangen sollte. Wenn ich jetzt aufstellen würde, würde er beginnen und hoffentlich ein sehr gutes Spiel machen.“

„Ich habe eine klare Vorstellung. Als erstes steht der Spieler und seine Form. Ich würde mein System nicht über die Stärken meiner Spieler legen. Der Spieler steht immer im Mittelpunkt. Welcher Spieler hat die beste Form und auf welcher Position fühlt er sich am wohlsten? Es geht auch darum, wie es dann zum Gegner passt. Aber davon mache ich die Aufstellung nicht abhängig. Es passiert auch viel in Absprache mit den Spielern - grade bei Bayern München. Die Meinung der Spieler war mir für morgen auch wichtig.“

„Sie werden versuchen, nicht blind draufzulaufen, sondern in Phasen hoch zu verteidigen und Gegenpressing zu nutzen. Im Hinspiel waren sie ab der 60. Minute etwas müder, deswegen müssen wir das Tempo hoch halten. Am Anfang werden sie uns unter Druck setzen und Hektik erzeugen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

„Salzburg ist seit Jahren eine gute Mannschaft, die eine ganz klare Idee nach Ballgewinn hat. Es ist nie so ganz leicht, das zu verteidigen. Es ist vielleicht nicht das ansehnlichste, aber sehr gefährlich. Sie haben viele interessante Einzelspieler und haben die Qualitäten, Fußball zu spielen. Auch in der deutschen Bundesliga würden sie eine gute Rolle spielen, weil sie sehr viele gute Spieler haben, die hungrig sind und etwas gewinnen wollen. Es ist eine gefährliche Mannschaft, die uns alles abverlangen wird.“

„Der erste Teil der Saison geht es Samstag-Mittwoch durch, das ist der Rhythmus, den wir kennen. Wir freuen uns, wenn es jetzt weitergeht. Aber wir sind uns bewusst, was auf dem Spiel steht. Wir können in diesem Spiel deutlich und für jeden sichtbar etwas gewinnen. Dafür wird uns in München keiner auf die Schulter klopfen. Aber wir haben da diesen Druck, den wir in der Bundesliga vielleicht nicht haben, weil es da nicht ganz so eng zugeht.“