Basketball: DBB-Team in Bremen gegen Polen

Deutschland in Bremen gegen Polen © AFP/SID/JACK GUEZ

Das letzte Spiel in der ersten Gruppenphase der WM-Qualifikation gegen Polen wird in Bremen stattfinden. Sogar NBA-Profis könnten dann zur Verfügung stehen.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Spiel in der ersten Gruppenphase der WM-Qualifikation gegen Polen in Bremen.

Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag bekannt. Die Begegnung in der ÖVB Arena findet am 3. Juli (18.00 Uhr) statt, NBA-Profis könnten dann zur Verfügung stehen.