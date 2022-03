Borussia Dortmund: Geht Jamie Bynoe-Gittens denselben Weg wie Jadon Sancho?

Jamie Bynoe-Gittens stolperte nur einmal an diesem Abend, und das war ganz am Ende, als die halbe BVB-Mannschaft sich auf ihn warf und ihn unter sich begrub.

BVB: Bynoe-Gittens wird zum Durchstarter

Ebenso begeistert zeigte sich Nachwuchskoordinator Lars Ricken, der Bynoe-Gittens‘ „unglaubliche Handlungsschnelligkeit“ und sein „extrem hohes Tempo“ hervorhob. So könne er „ganz vorne in der Spitze spielen oder über außen kommen“, sagte der 45-Jährige der Bild .

Dabei sind die Parallelen geradezu verblüffend: Jadon Sancho ist ebenso Engländer, geboren in London, zu Hause auf den Außenbahnen; schnell, trickreich und abschlussstark; ausgebildet in der Jugendabteilung von Manchester City, ausgestattet mit demselben Berater, der nach Sancho auch Bynoe-Gittens von den Citizens nach Dortmund lotste. Das war im Sommer 2020.

Bynoe-Gittens fiel mit Verletzung lange aus

Bynoe-Gittens‘ Werte sprechen dennoch für sich, insbesondere in der Youth League. Dort schoss er in vier Spielen sechs Tore – die jüngsten beiden waren durch den Viertelfinal-Einzug gar historisch.

Wer international so auftritt, bleibt derweil nicht unbemerkt. Bynoe-Gittens‘ Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2023. Durchaus möglich, dass ihn der BVB mit einem neuen Kontrakt ausstattet, sollte er im Sommer zu den Profis aufsteigen – eine Win-Win-Situation, wenn man so will.