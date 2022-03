Champions League, FC Bayern - RB Salzburg: FCB kann über 100 Millionen Euro einnehmen

Der FC Bayern muss nicht nur aus sportlichen Gründen unbedingt ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Die Prämien in der Königsklasse können den Münchner sehr weiterhelfen.

Ein Sieg gegen RB Salzburg am Dienstag ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) ist nach dem 1:1-Remis im Hinspiel für den FC Bayern nicht nur aus sportlichen Gründen enorm wichtig.

Bayern kann über 100 Millionen Euro einnehmen

Berücksichtigt man, dass das Team von Trainer Julian Nagelsmann dank sechs Siegen in der Gruppenphase bereits 78,42 Millionen Euro an UEFA-Prämien erhalten hat, könnten die Münchner so insgesamt über 100 Millionen Euro einnehmen.