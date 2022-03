Darts: Gerwyn Price enthüllt Chat mit Michael Smith nach Niederlage bei UK Open

Es war ein bitteres Wochenende für Gerwyn Price: Der Darts-Star schied bei den UK Open im Viertelfinale aus und rutschte damit in der Weltrangliste auf Rang zwei ab. Mit Peter Wright ist nun ein Schotte die Nummer eins des Sports. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Damit aber noch nicht genug, denn Price musste während des Turniers in Minehead ein echtes Wechselbad der Gefühle durchleben. Die Zuschauer im Butlin‘s Resort hatten den Waliser zunächst bei den Spielen gefeiert, was wohl auch mit der Nähe zu Wales zu tun hat. Doch im Viertelfinale stand die Menge dann klar auf der Seite des Engländers Michael Smith, der Price aus dem Turnier beförderte.

Price veröffentlicht WhatsApp-Chat mit Smith

Direkt nach dem Match ging sein Bezwinger peinlich berührt zum Unterlegenen. „Ich habe mich bei ihm entschuldigt“, klärte Smith später auf und lobte „Iceman“ Price in den höchsten Tönen: „Passt mal auf, Gezzy ist der beste Spieler der Welt. Würde ich irgendwo in einem Pub gegen ihn spielen, nur er und ich, würde er mich vom Board fegen. Es war nicht schön für ihn, wie das Publikum am Ende Einfluss nahm, buhte und reinrief.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

„Kumpel, das Spiel tut mir leid. Es war zum zweiten Mal in Folge, dass das Publikum es in einem Match gegen mich auf dich abgesehen hatte. Ich möchte so nicht gewinnen. Ich will dich schlagen, wenn wir beide bei 100 Prozent sind. Ich wünsche mir einfach, dass die Leute dein wahres Ich erkennen würden. Denn du bist und warst immer schon einer der genialsten Typen auf der Tour“, ist in der Nachricht zu lesen.