NBA: Nikola Jokic bei Nuggets-Sieg historisch - Houston siegt ohne Dennis Schröder

Gegen die Memphis Grizzlies gewannen die Texaner 123:112. Trotz des ersten Sieges nach zuletzt zwölf Pleiten in Serie bleiben die Rockets Letzter in der Western Conference.

Jokic schreibt NBA-Geschichte

Jokic hatte am Ende der Partie folgende unglaubliche Werte: 46 Punkte, zwölf Rebounds, elf Assists, vier Blocks und drei Steals. Seit Blocks und Steals notiert werden (1973/1974), hat kein anderer Spieler in der NBA-Historie all diese Werte in einer Partie erreicht.