Paralympics: Snowboarder Schmiedt verpasst Cross-Halbfinale

Snowboarder Christian Schmiedt ist bei den Paralympischen Winterspielen in Peking im Cross-Wettbewerb bereits im Viertelfinale ausgeschieden.

Snowboarder Christian Schmiedt ist bei den Paralympischen Winterspielen in Peking im Cross-Wettbewerb bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Der 33-Jährige aus Backnang kam in seinem Lauf knapp hinter Pyeongchang-Sieger Mike Schultz (USA) und dem Japaner Daichi Oguri als Dritter ins Ziel. Nur die beiden besten Athleten zogen in die Vorschlussrunde der Startklasse LL1 ein.