AEW Revolution 2022 liefert Spektakel - zwei Ex-WWE-Stars debütieren Neue Knaller-Debüts bei WWE-Rivale AEW

William Regal führte bei AEW Revolution Jon Moxley (l.) und Bryan Danielson zusammen © AEW

Martin Hoffmann

AEW liefert beim Pay Per View Revolution zahlreiche Kracher-Matches - und präsentiert zwei Ex-Stars von WWE als Neuzugänge.

Der erste AEW-Pay-Per-View des Jahres 2022 hat die hohen Erwartungen nicht enttäuscht - und eine Reihe höchst sehenswerter Matches mit weiteren Debüt-Paukenschlägen garniert.

Bei der Großveranstaltung Revolution präsentierte die Liga von Tony Khan das hoch gehandelte Ex-WWE-Talent Shane „Swerve“ Strickland (Isiah Scott) - und die von WWE zu Beginn des Jahres überraschend gefeuerte Legende William Regal!

Regal, jahrelang prägende Kraft vor und hinter den Kulissen des NXT-Kaders von WWE an der Seite des dort nun entmachteten Triple H, tauchte unerwartet nach dem Match zwischen seinen Weggefährten Jon Moxley und Bryan Danielson - und stoppte eine eskalierende Keilerei der früheren Dean Ambrose und Daniel Bryan.

William Regal bringt Danielson und Moxley zur Räson

Moxley hatte Edeltechniker Danielson zuvor besiegt, indem er einen Triangle Choke Danielsons auskonterte und den „American Dragon“ pinnte, als der den Aufgabegriff noch hielt.

Danielson, in dem intensiven Fight ebenso blutig geprügelt wie Moxley, gab sich damit nicht zufrieden, die beiden prügelten sich weiter, mehrere herbeieilende Ringrichter konnten sie nicht bremsen - ehe dann Regal auf der Bildfläche erschien.

Der frühere WCW- und WWE-Wrestler aus England war einst Mentor des jungen Danielson und auch Wegbegleiter von Moxley bei WWE (die beiden hatten 2011/12 eine Fehde in der damaligen Farmliga FCW), nun bremste er die beiden mit Ohrfeigen und forderte sie auf, sich die Hand zu schütteln.

Moxley und Danielson fügten sich - ein Indiz, dass sich die zuvor in der Fehde der beiden gemachten Andeutungen bewahrheiten, dass die persönlich verbundenen Rivalen als Partner enden würden. Danielson hatte Moxley aufgefordert, sich mit ihm zu verbünden und die jungen AEW-Talente wie Lee Moriarty und Daniel Garcia in ihrem Sinne zu formen.

Ligachef Khan bestätigte später via Twitter, dass Regals Auftritt kein einmaliger war, sondern dass er fest verpflichtet ist. Der neue Zusammenschluss wirkt auch wie gemalt für einen anderen frisch auf den Markt gespülten Free Agent: Der langjährige WWE-Star Cesaro (Claudio Castagnoli) aus der Schweiz - für dessen Verpflichtung Khan sich auf einer Pressekonferenz vor Revolution offen gezeigt hatte - ist ebenfalls eng mit Danielson, Moxley und Regal verbunden.

Auch Shane Strickland (Isiah Scott) schlägt auf

Strickland, ehemaliger North American Champion von NXT und Teil der bei SmackDown schnell fallen gelassenen Gruppierung Hit Row, war zuvor von Kommentator Tony Schiavone als Neuzugang vorgestellt worden.

Der ehemalige Swerve Scott war im November von WWE entlassen worden, obwohl ihm unter anderem von dem nun ebenfalls bei AEW aktiven Adam Cole das Potenzial zum „Megastar“ attestiert worden war. (Adam Cole im SPORT1-Interview über den früheren „Swerve“ Scott und seinen eigenen Karriere-Weg)

Bei WWE schien Strickland jedoch die Neufokussierung auf Schwergewichte zum Verhängnis geworden sein - was bei AEW kein wesentliches Kriterium ist: Strickland verkündete, bei AEW alle Titel ins Visier zu nehmen.

CM Punk und MJF mit blutig-brutalem Showdown

Im am heißesten erwarteten Match des Abends begegneten sich die Erzrivalen CM Punk und MJF in einem Dog Collar Match, in dem beide mit einer Metallkette aneinander gebunden waren - ein Tribut an den von beiden bewunderten „Rowdy“ Roddy Piper und dessen Klassiker gegen Greg „The Hammer“ Valentine, aber auch ein Rückgriff auf die Geschichte von Punk (gegen Raven und den kürzlich tragisch verstorbenen Jimmy Rave) und AEW (Cody Rhodes vs. Brodie Lee).

Gleich beim Einzug beider gingen die anspielungsreichen Kopfspiele der beiden weiter: MJF ließ als Provokation seines früheren Idols und der Fans Punks Musik spielen und sich damit selbst als „Best in the World“ feiern. Punk antwortete auf seine Weise: Er marschierte - passend zum soeben vollzogenen Kauf seiner alten Liga Ring of Honor - zu seinem alten Theme aus der damaligen Zeit ein, „Miseria Cantare“ von AFI.

Wie zu erwarten wurde im Lauf des Kampfs zuerst Punk, dann später auch MJF mit der Kette blutig geschlagen. Eine weitere Eskalationsstufe zündete MJF mit dem Einsatz eines Sacks voller Reißzwecken - in dem nach einigem Hin und Her Punk nach einem Superplex vom Seil landete.

Wardlow bekennt Farbe - und wendet sich gegen MJF

Trotz diverser brutaler Einfälle schaffte es MJF am Ende jedoch nicht von allein, Punks Widerstand zu brechen, er rief deshalb Bodyguard Wardlow herbei und wollte sich von ihm seinen „Dynamite Diamond Ring“ reichen lassen.

Wardlow, von MJF zuletzt systematisch gedemütigt, nutzte den Moment nun aber für seine lang erwartete, süße Rache: Er tat, als würde er den Ring nicht finden - so lange, bis Punk zurückschlug und Wardlow diesem dann den Ring genüsslich vor die Füße legte.

Während Wardlow abzog, schlug Punk MJF mit dem Ring nieder, der ihm als letztes Signal reuelosen Trotzes vorher noch ins Gesicht spuckte. Der Sieg ging dennoch an Punk, der sich nun in Richtung World Title orientieren dürfte - den am Ende der Show Hangman Page gegen Adam Cole verteidigte.

Hangman Page bleibt gegen Adam Cole World Champion

Page und Cole, verbunden durch ihre gemeinsame, persönliche Geschichte in der Gruppierung Bullet Club, lieferten am Ende der Show ein aufs pure Wrestling fokussiertes Spektakel.

Nach einer Reihe von Kontern und Wendungen machte den Unterschied, dass Page in Coles eigenem Repertoire wilderte: Er verpasste ihm dessen eigenen Finisher, den Boom (einen Kniestoß gegen den Hinterkopf) und ließ dann seine eigene Spezialaktion Buckshot Lariat, die zuvor allein nicht gereicht hatte.

Page pinnte Cole und es gab noch eine eher subtile Pointe: Page nahm sie die Hand des ausgeknockten Cole und schüttelte sie - als Zeichen des trotz der Feindschaft noch intakten Respekts vor seinem alten Weggefährten.

Jurassic Express, Jade Cargill und Britt Baker bleiben Champions

Ebenso wie Page behielten auch alle anderen Champions von AEW ihre Titel: Das Duo The Jurassic Express (Luchasaurus und Luke-Perry-Sohn Jungle Boy) behielt die Tag-Team-Gürtel gegen die Young Bucks und Coles alte WWE-Kampfgefährten reDRagon (Bobby Fish & Kyle O‘Reilly) ...

... TBS-Champion Jade Cargill blieb in einem Duell zweier weiblicher Zukunftshoffnungen gegen Tay Conti siegreich ...

... während Coles Lebensgefährtin Britt Baker mit unfairer Hilfe ihrer Lakaiinnen Jamie Hayter und Rebel ihre Erzrivalin Thunder Rosa niederrang:

Die weiteren Highlights:

- Im ersten Match der Hauptshow setzte Eddie Kingston die Märchenstory seines späten Durchbruchs mit seinem bislang größten Sieg bei AEW fort: Er bezwang den früheren World Champion Chris Jericho mit dem Aufgabegriff Stretch Plum. Das von Jericho vorab gegebene Versprechen, dass dieser Kingston im Falle eines Sieges die Hand schütteln und seinen Respekt erweisen würde, hielt der danach jedoch nicht ein, sondern ließ Kingston frustriert stehen - Fortsetzung folgt ...

- Kraftpaket Wardlow stand nicht nur beim MJF-Punk-Match im Zentrum, er gewann auch das Face of the Revolution Ladder Match und verdiente sich damit ein Match um den TNT-Titel in zwei Wochen. Er trifft auf den Sieger des vorher noch am Mittwoch bei der TV-Show Dynamite steigenden Duells zwischen Champion Sammy Guevara und Scorpio Sky.

- Guevara war bei Revolution noch in einem chaotisch-wilden „Tornado Trios Match“ im Einsatz: Zusammen mit Jungstar-Kollege Darby Allin und Legende Sting besiegte er das „Andrade Hardy Family Office“, vertreten durch Andrade El Idolo, Matt Hardy und Isiah Kassidy vom Tag Team Private Party.

Hardy steckte den Pinfall gegen Allin ein - was ein weiteres Indiz dafür ist, dass er aus der an Andrade „verkauften“ Gruppierung fliegen und stattdessen mit Bruder Jeff die legendären Hardy Boyz wieder aufleben lassen könnte. Jeffs Nichtantrittsklausel mit WWE nach seiner Kündigung soll am Tag der nächsten Dynamite-Ausgabe auslaufen, er hat bereits (unerlaubterweise wegen seines noch laufenden WWE-Vertrags) öffentlich den Willen bekundet, zu AEW zu wechseln.

Die Ergebnisse von AEW Revolution 2022:

Layla Hirsch besiegt Kris Statlander (Buy In)

Hook besiegt QT Marshall (Buy In)

The House of Black besiegt Pac, Penta Oscuro & Erick Redbeard (Buy In)

Eddie Kingston besiegt Chris Jericho

AEW World Tag Team Title Match: The Jurassic Express (c) besiegen reDRagon, The Young Bucks

Face of the Revolution Ladder Match: Wardlow besiegt Christian Cage, Keith Lee, Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks

TBS Title Match: Jade Cargill (c) besiegt Tay Conti

Dog Collar Match: CM Punk besiegt MJF

AEW World Women‘s Title Match: Britt Baker (c) besiegt Thunder Rosa

Jon Moxley besiegt Bryan Danielson

Tornado Trios Match: Sammy Guevara, Darby Allin & Sting besiegen Andrade El Idolo, Isiah Kassidy & Matt Hardy