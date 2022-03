Darts, Finale UK Open: Michael Smith unterliegt Danny Noppert - nächste Drama für Bully Boy

Smith verpatzt erneut Major-Finale

Der Bully Boy, der als Favorit in das Finale gegangen war, konnte in allen anderen Kategorien insgesamt bessere Werte aufweisen. So spielte er den besseren Average - 90,33 zu 84,82 - außerdem gelangen ihm mehr Aufnahmen im dreistelligen Bereich. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)