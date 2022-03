Frauen: FC Bayern gegen VfL Wolfsburg im Pokal-Halbfinale

Kracher im Halbfinale: Meister Bayern München bekommt es im DFB-Pokal der Frauen mit Titelverteidiger VfL Wolfsburg zu tun. Dies ergab die Auslosung am Sonntag.

Zudem trifft Bayer Leverkusen auf Turbine Potsdam, gespielt werden die Partien am 17. und 18. April. Das Finale steigt am 28. Mai in Köln.