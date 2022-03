Skispringen: Nika Kriznar gewinnt Raw-Air-Tour

Nika Kriznar siegte in Norwegen © Imago

Die slowenische Skispringerin Nika Kriznar gewinnt die fünftägige Raw-Air-Tour in Norwegen.

Der Olympia-Dritten von Peking reichte zum Abschluss ein vierter Platz am Holmenkollen in Oslo, um den „Jackpot“ in Höhe von 45.000 Euro einzustreichen.