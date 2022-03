Handball: Lemgo Lippe souverän ins Pokal-Halbfinale

Perfekter Start! Magdeburg stürmt mit Sieg gegen Lemgo an die Tabellenspitze

Die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann setzte sich am Sonntag mit 28:24 (15:10) gegen die MT Melsungen durch und trifft beim Final Four in Hamburg (23./24. April) auf Rekordsieger THW Kiel.