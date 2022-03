FC Bayern und Gladbach: Stefan Effenberg mit Klartext-Kolumne

Kritik an Spielern des BVB: "Individualisten, die nur an sich denken"

Stefan Effenberg lässt in seiner SPORT1-Kolumne kein gutes Haar an Borussia Mönchengladbach. Auch zum FC Bayern spricht der SPORT1-Experte Klartext.

Dieses Zweikampfverhalten im Mittelfeld, das ist Alibi, so kannst du doch nicht auftreten gegen jemanden, der unten drinsteht. Es geht darum, Zweikämpfe zu führen: Das ist das kleine Fußball-ABC, dass du beherzigen musst. (News: Matthäus zählt Gladbach-Star an)

Bei Gladbach aber wird teilweise gar nicht geklärt, und so kannst du eigentlich nicht bestehen in der Bundesliga. Du musst auch mal ein taktisches Foul spielen, es halt auch wollen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gladbacher Zweikampfverhalten ein Alibi

Und die Spieler? Die sind irgendwie gar nicht da, das sieht man auch bei den Interviews. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler mit den Gedanken irgendwo schon im Sommer in Verhandlungen mit anderen Vereinen stecken. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dabei müssten sie sich doch gerade jetzt zeigen. Nun sind Führungsspieler gefragt, die Dinge intern anzusprechen. Ich bezweifle aber, dass es die in Gladbach gibt.

Auch Hertha hat keine Führungsspieler

Auch Hertha BSC hat keine Führungsspieler, die Mannschaft lebt nicht, wie nun auch die 1:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt gezeigt hat. Die Berliner hatten geglaubt, dass sie zu Höherem berufen sind, das fing schon damals bei Michael Preetz an (Sportdirektor bis Januar 2021, Anm. d. Red.). Aber das ist nicht mehr Bundesliga-tauglich.

Die gehen in die 2. Liga, wenn die das nicht knallhart analysieren. Da ist so der Wurm drin, ich bezweifele, dass sie sich daraus noch befreien können.

Süle bei Bayern nun richtig stabil - dank Nagelsmann

So wie Niklas Süle beim FC Bayern : Obwohl nun klar ist, dass er den Verein verlässt, spielt Süle richtig stabil, bekommt auch von Julian Nagelsmann die öffentliche Rückendeckung. Das gibt ihm Selbstbewusstsein.

Anders als in der Liga wie auch beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen dürfen die Bayern diese Fehler dann nicht machen.

Die Bayern sind nun auch in einer Phase, in der sie nicht stabil sind, das hat ja auch die Niederlage gegen Bochum gezeigt. Bayern hat viel zu verlieren, Salzburg nichts. Und Salzburgs Spielanlage ist auch so ähnlich angelegt wie die von Leverkusen.