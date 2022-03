Premier League: Manchester City schlägt Manchester United bei Traumtor-Festival

City geht früh in Führung

Manchester City machte früh Druck und belohnte sich bereits in der Anfangsphase mit der Führung.

Gerade als City wieder ein wenig die Spielkontrolle übernahm, glich United durch einen überragenden Konter aus. Pogba spielte Sancho frei, der links am Strafraum Walker und Rodri stehen ließ und aus 17 Metern ins lange Eck sehenswert traf (22.).

De Bruyne antwortet auf Sancho-Traumtor

Wieder war es Kevin De Bruyne, der City erneut in Führung brachte. Nach Chaos im Strafraum von United drückte der Belgier den dritten Abpraller zum 2:1 über die Linie. Zuvor war Foden an de Gea und danach Bernardo Silva an Maguire gescheitert (28.).