Ukraine-Krieg: Stakhovsky kritisiert Federer und Nadal - Lob für Djokovic

Er kämpft in seiner Heimat gegen Russland und hofft dabei auf Unterstützung. Doch scheinbar unterstützen ihn nicht alle, wie er in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Stampa erklärte.

Stakhovsky enttäuscht von Nadal und Federer

Djokovic bietet Unterstützung an

Stakhovsky veröffentlichte am Sonntag auf Instagram einen Screenshot einer WhatsApp-Konversation mit dem 34 Jahre alten Serben. „Bitte lass mich wissen, an welche Adresse ich am besten Hilfe schicken kann. Finanzielle Hilfe, aber auch jede andere Hilfe ...“, schrieb Djokovic dem 36-Jährigen: „Ich denke an dich ... hoffe, dass sich alles bald beruhigt.“