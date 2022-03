Marcel Schrötter auf Platz zehn

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter fährt nach seinem Handbruch beim WM-Auftakt am Sonntag in Katar ein gutes Ergebnis ein.

"Ich bin happy über die Top 10 in der jetzigen Situation", sagte Schrötter: "Ich habe alles versucht und gepusht, denn es hätte für die Schmerzen in der Hand keinen Unterschied gemacht, ob ich zwei Zehntel langsamer fahre. Es gab Momente, in denen ich wirklich zu kämpfen hatte."

Am Freitag hatte Schrötter in den ersten beiden Trainings überraschend noch Platz drei belegt. Schrötter war Anfang der vergangenen Woche bei Tests in Portimao/Portugal gestürzt und hatte sich eine Fraktur am kleinen äußeren Mittelhandknochen der linken Hand zugezogen. Danach wurde er operiert.