Markus Eisenbichler Vierter am Holmenkollen - Kraft knackt Jackpot

In der Gesamtwertung der fünftägigen Norwegen-Tournee schob sich der Oberstdorfer noch auf Rang zwei vor und holte sich ein Preisgeld in Höhe von 17.500 Euro ab.

Der „Jackpot“ von 35.000 Euro ging aber an den Österreicher Kraft, der seit Mittwoch in den insgesamt neun Wertungssprüngen die konstanteste Leistung zeigte.

Kobayashi auf Rang sieben

Für Geiger, Eisenbichler und Co. geht es schon am kommenden Wochenende mit dem nächsten Highlight weiter: Am „Monsterbakken“ in Vikersund steht die Skiflug-WM an, Geiger geht dabei als Titelverteidiger an den Start.