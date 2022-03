Premier League: Christian Eriksen bei sensationeller Szene im Mittelpunkt

Christian Eriksen begeht bei seinem zweiten Spiel nach dem umjubelten Comeback ein taktisches Foul - was danach passiert, hat großen Seltenheitswert.

Vor gut einer Woche hat Christian Eriksen sein Pflichtspiel-Comeback gegeben - es war der vielleicht emotionalste Moment des Spieltags in der Premier League.

Und auch an diesem Samstag hat der Däne wieder für ein Highlight gesorgt, das wohl jedem Fußball-Fan ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben dürfte. Mit einer Szene, wie man sie so wohl noch nie gesehen hat. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Was war passiert? Beim 3:1-Sieg mit dem FC Brentford gegen Norwich City brachte Eriksen seinen jungen Gegenspieler Brandon Williams mit einem taktischen Foul auf Höhe der Mittellinie zu Boden. Williams landete dabei auf dem ebenfalls strauchelnden Eriksen.

Wutentbrannt packte sich der Norwich-Profi seinen Kontrahenten am Trikot, sein Gesichtsausdruck ließ Böses erahnen. Bis Williams realisierte, mit wem er es zu tun hatte. Der Zorn verflog in Sekundenbruchteilen. Mit einem Lachen umarmte Williams den immer noch am Boden liegenden Eriksen. Williams half dem Gegenspieler wieder auf die Beine, ehe das Duo weiterspielte.