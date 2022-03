Bundesliga: Mainz 05 gegen BVB verlegt - die Unterschiede zu Bayern vs. Gladbach

Während der FC Bayern ungeachtet seiner Corona-Not unlängst in der Bundesliga antreten musste, erwirkt der FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund eine Spielverlegung. Entscheidet die DFL mit zweierlei Maß? SPORT1 klärt auf.

Es war Anfang Januar pünktlich zum Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga , als der FC Bayern angesichts seiner zahlreichen Corona-Fälle im Profikader eine Verlegung des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach erwirken wollte.

Es wurde diskutiert mit der Deutschen Fußball Liga - am Ende indes erfolglos, die Partie wurde ausgetragen, der Rekordmeister als 1:2-Verlierer vom Rasen geschickt.

Der Unterschied allein: Diesmal entsprach die DFL dem Wunsch nach einer Spielverlegung des eigentlich für Sonntag geplanten Heimspiels gegen Borussia Dortmund nach einem entsprechenden Mainzer Antrag. Das Duell mit dem BVB steigt nun erst am Mittwoch, den 16. März.

Doch wo liegen die Unterschiede in beiden Fällen? Ist es fair, dass Bayern spielen musste, Mainz dagegen nicht antreten muss? Misst die DFL am Ende gar mit zweierlei Maß in Sachen Spielfähigkeit? SPORT1 klärt auf.