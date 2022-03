2. Liga: SV Werder Bremen – SG Dynamo Dresden, 2:1 (2:1)

Dresden ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal vier Punkte fuhr SG Dynamo Dresden bisher ein. Durch diese Niederlage fiel Dynamo Dresden in die Abstiegszone auf Platz 16. Im Angriff weist Dresden deutliche Schwächen auf, was die nur 24 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich SG Dynamo Dresden schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.