FC Bayern: Leroy Sané über Champions League, Premier-League-Konkurrenz und Robben-Ribéry-Vergleich

Leroy Sané nimmt sich nicht nur für das CL-Rückspiel gegen Salzburg viel vor. Der Bayern-Star spricht auch über den Vergleich mit Robben und Ribéry - und schickt eine Kampfansage in Richtung Premier League.

Leroy Sané ist programmiert aufs Weiterkommen. In jedweder Hinsicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Unterschätzen werden wir sie sicher nicht, wir kennen ihre Stärken. Aber wir sind der Favorit, werden diese Aufgabe zu hundert Prozent konzentriert angehen und alles auf den Platz bringen, um in die nächste Runde kommen“, sagte Sané, der in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen nur zu einem 1:1 kam , der Bild .

FC Bayern: Sané über Cl und Premier League

„Wir haben eine sehr starke Mannschaft, die Qualität ist sehr hoch, das haben wir schon oft gezeigt in der Saison“, so Sané - der anfügte: „Der FC Bayern ist jetzt der einzige Club, der noch in der Champions League vertreten ist.“