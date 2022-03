Premier League: Philippe Coutinho ist in Liverpool Form, Steven Gerrard und Hasenhüttl mit Lob

Philippe Coutinho ist mit zwei Scorerpunkten für Aston Villa der Mann des Spiels. Sein Trainer Steven Gerrard lobt den Brasilianer nach der Begegnung in höchsten Tönen - und auch der Gegner findet lobende Worte.

Es scheint ein wenig, als wäre er in eine Zeitmaschine gestiegen: Philippe Coutinho hat bei Aston Villas 4:0-Sieg über den FC Southampton erneut groß aufgespielt. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Der Brasilianer assistierte Douglas Luiz bei dessen Treffer zum 2:0 und markierte selbst das dritte Tor. Sein Coach und ehemaliger Teamkollege Steven Gerrard lobte den ehemaligen Bayern-Star nach der Partie: „Phil ist wieder fit und fühlt sich gut. Er war heute wieder in seiner Liverpool-Form, sogar einen Hauch darüber. Er hebt die anderen Spieler hervor“, so die Liverpool-Legende bei BBC Sports .

„Wenn Phil in Stimmung ist, ist er ein Weltklasse-Spieler“, sagte Gerrard und witzelte: „Wegen ihm habe ich meine Karriere ein paar Jahre früher beendet. Er ist der Grund, warum ich Schrauben in meinen Knien und Leisten habe!“ Für den 41-Jährigen sei Coutinho „der Mann des Spiels“.

Auch Hasenhüttl lobt Coutinho

„Ich war mit unserer taktischen Leistung nicht so glücklich. Wir hatten große Probleme mit der Nummer 10″, gestand Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl. Ein Lob vom Gegner, welches im Fußball nicht häufig ist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

In bislang sieben Spielen seit seiner Rückkehr in die Premier League hat Coutinho drei Tore erzielen können, zudem bereitete der 29-Jährige drei weitere Treffer vor. Er zaubert endlich wieder auf dem Rasen, so wie es die Fußball-Fans seit Jahren nicht mehr sehen konnten.