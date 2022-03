Anzeige

Bundesliga heute: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim LIVE im TV, Stream & Ticker Revanchiert sich Köln bei der TSG?

Alle Infos vor 1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim

SID

Im Hinspiel setzte es eine Klatsche, nun trifft der 1. FC Köln in der Bundesliga erneut auf die TSG Hoffenheim.

Der 1. FC Köln hofft auf ein mit 37.500 Fans gut gefülltes Stadion im Heimspiel am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim. Dabei zeigen die Geißböcke Flagge gegen den Krieg in der Ukraine und treten mit „Stop War“-Trikots an.

Eigentlich hat der 1. FC Köln mit der TSG Hoffenheim noch eine Rechnung offen. Mit 0:5 gingen die Geißböcke im ersten Saisonduell in Sinsheim unter, am Sonntag hat der FC die Chance auf Wiedergutmachung für die herbe Pleite.

Bundesliga heute: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim

Doch Trainer Steffen Baumgart sieht das anders. „Wir denken nicht mehr an das Hinspiel“, betonte der Coach, „gegen solche Mannschaften kann es schnell gehen, und dann hast du schon mal vier oder fünf Tore drin. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir die Qualität haben, um unser Spiel durchzubringen.“

Baumgart hat allergrößten Respekt vor den Kraichgauern, die ein Kölner Konkurrent im Kampf um einen Platz im internationalen Geschäft sind. „Hoffenheim ist eine Mannschaft, die jedes Jahr um die Champions League spielen müsste“, urteilte der FC-Cheftrainer, „sie haben eine absolute Konstanz und gehören zu den besten Mannschaften der Liga.“

Aus den vergangenen drei Spielen holte die TSG die Maximalausbeute von neun Punkten, Hoffenheim hat in der Tabelle vier Zähler mehr auf dem Konto als Köln. „Die Mentalität, die wir an den Tag legen, den Teamspirit, den wir an Tag legen, die sind definitiv Champions-League-reif“, sagte Christoph Baumgartner, der beim jüngsten Zittersieg gegen den VfB Stuttgart (2:1) mit seinen beiden Toren zum Matchwinner avancierte.

Bundesliga: Chabot vor Debüt bei Köln

Köln will allerdings den Hoffenheimern das Leben so schwer wie möglich machen. Die Baumgart-Elf muss an die Leistungsgrenze kommen, um gegen die TSG bestehen zu können.

Sein Debüt bei den Rheinländern gibt Abwehrspieler Jeff Chabot (24), der im Wintertransferfenster auf Leihbasis von Sampdoria Genua verpflichtet wurde und den erkrankten Timo Hübers ersetzt. „Wir erwarten, dass Jeff mutig spielt. Er ist vorbereitet und soll einfach nur Fußball spielen. Nachher schauen wir dann, was gut war und was nicht so gut war“, meinte Baumgart.

Die Partie vor voraussichtlich 37.500 Zuschauern im RheinEnergie-Stadion steht ansonsten ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Der FC bezieht Position und tritt mit einem Sondertrikot an. „Das ist ein klares Zeichen für den Frieden. Wir senden damit eine deutliche Botschaft gegen den Krieg aus“, betonte Baumgart.

Die FC-Sponsoren Rewe und DEVK gaben ihre Zustimmung und unterstützen die Aktion. Die FC-Profis werden mit der Aufschrift „Stop War“ auf der Brust auflaufen, das Ärmellogo des Versicherers wird durch das Peace-Symbol ersetzt. -

Köln - Hoffenheim: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Özcan, Skhiri - Ljubicic, Uth, Kainz - Modeste. - Trainer: Baumgart

Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Akpoguma - Kaderabek, Samassekou, Raum - Baumgartner, Kramaric - Bebou, Rutter. - Trainer: Hoeneß

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: RheinEnergieSTADION (Köln)

Anpfiff: 17.30 Uhr

Letze Begegnung: Hoffenheim - Köln 5:0 (Bundesliga, 8. Spieltag am 15.10.21)

Bundesliga LIVE: Hier können Sie die 1. Liga verfolgen

TV: -

Stream: DAZN