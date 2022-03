Biathlon: Erik Lesser gelingt sensationelle Aufholjagd in der Verfolgung - von 12 auf 2

Erik Lesser schafft beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti den nahezu perfekten Abschluss. In der Verfolgung läuft er von Rang zwölf weit nach vorne.

Was für ein Husarenstück von Erik Lesser!

Der deutsche Biathlet ist in der Verfolgung von Kontiolahti von Rang zwölf auf zwei vorgelaufen. (DATEN: Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

Auch Rees und Doll stark

Lesser (+8,2 Sekunden) setzte sich im Zielsprint knapp vor dem Hofer (1/+8,8) durch. „Dass ich in der letzten Runde gegen Jacquelin, Hofer und Christiansen bestehen konnte, habe ich mir nicht gedacht“, sagte er im ZDF : „Ich bin heute mehr als stolz auf mich selbst.“

Zum Auftakt der vergangenen Saison hatte Lesser im Einzel in Kontiolahti als Dritter zum bislang letzten Mal auf dem Podium gestanden, in Finnland hatte er sich 2015 zudem zum Doppel-Weltmeister in Staffel und Verfolgung gekrönt. (DATEN: Weltcup-Stände im Biathlon)