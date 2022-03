Popp gibt Comeback bei klarem Wolfsburg-Sieg

Alexandra Popp (31) hat nach über zehnmonatiger Zwangspause ihr Comeback in der Frauenfußball-Bundesliga gefeiert.

Mit der DFB-Kapitänin Popp in der Startelf besiegte der Vizemeister VfL Wolfsburg den SC Freiburg 4:1 (1:0) und setzte sich mit 35 Punkten zunächst an die Spitze vor Bayern München (34). Der Titelverteidiger kann aber am Nachmittag gegen den Aufsteiger 1. FC Köln nachziehen.