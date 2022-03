NBA: Shaquille O'Neal - eine Basketball-Legende mit Stärken und Schwächen

Ehrentag der NBA-Legende mit den wohl meisten Spitznamen: Shaquille O‘Neal feiert am 6. März seinen 50. Geburtstag. In seinen 19 NBA-Jahren hat er die Liga geprägt wie nur wenige vor oder nach ihm.

Vier Meisterschaften, 15 All-Star-Nominierungen und 2016 die Aufnahme in die Hall of Fame zeugen von seiner mehr als beeindruckenden Karriere.

Allein in dieser Phase holte er drei Titel und wurde bei jedem Sieg auch zum Finals-MVP gewählt. Vor der Crypto.com Arena - der Heimstätte der Lakers - haben sie zu seinen Ehren eine Bronzestatue aufgestellt. Diese zeigt O‘Neal in Überlebensgröße im Anflug zu einem krachenden Dunk.

Shaquille O‘Neal: Shaq-Attack und M.D.E.

Und dieser Name ist mehr als berechtigt. Von seinem Rookiejahr 1992 bei den Orlando Magic bis 2006 erzielte er durchschnittlich in jeder Saison mindestens 20 Punkte pro Spiel. Gleich neunmal wies er in dieser Zeit ligaweit die beste Trefferquote aus dem Feld auf. Zahlen für die er auch noch mit dem Ehrennamen „The Big Galactus“ geehrt wurde.

Katastrophale Freiwurf-Statistik als Schatten auf der Karriere

Immerhin hat er gleich zwei Argumente, die ihm diesbezüglich Trost spenden dürften. Zum einen liegt er in dieser Statistik hinter NBA-Legende Wilt Chamberlain (5.805 vergebene Freiwürfe) nur auf Rang zwei und zum anderen war er oft an der Linie, da Fouls zumeist die einzige Möglichkeit waren, ihn zu stoppen.

Streitlustiger Experte und Wrestling-Abstecher

Man darf also gespannt sein, womit „The Big Aristotle“ - 2012 bekam er von der Barry Universität in Miami einen Doktortitel in Pädagogik verliehen - in den kommenden Jahren noch auf sich aufmerksam macht.