Biathlon: Herrmann auf Platz drei in Kontiolahti-Verfolgung - Preuß furios

Denise Herrmann schafft es einen Tag nach ihrem Sprint-Sieg in Kontiolahti in der Verfolgung erneut aufs Podium. Franziska Preuß legt ein furioses Rennen hin.

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann ist einen Tag nach ihrem Sprint-Sieg in Kontiolahti in der Verfolgung erneut aufs Podium gelaufen.

Röiseland gewinnt Kristallkugel

Preuß gelingt furiose Aufholjagd

Für Herrmann und Co. geht es am Freitag mit dem Sprint in Otepää weiter, danach stehen in Estland ein Massenstart sowie eine Mixed- und Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Der Olympia-Winter wird in Oslo am legendären Holmenkollen (17. bis 20. März) abgeschlossen.