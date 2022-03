FC Bayern: "Gibt Dinge, die deutlich dunkler sind" - Nagelsmann mit Appell nach Remis

So erklärt Nagelsmann den Müller-Blackout

Der Trainer des FC Bayern wurde nach dem 1:1 des Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen auf die nicht gerade überbordende Stimmung in der Allianz Arena, unter die sich in den Schlussminuten einige Pfiffe mischten, angesprochen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der Trainer der Münchner reagierte mit einem klaren Appell: „Generell tun wir alle gut daran, nicht bei jedem Spiel, das nicht gewonnen wird oder nicht hundertprozentig in die richtige Richtung läuft, Weltuntergangsstimmung im Umfeld von Bayern München herzustellen. Das passiert leider zu schnell“, erklärte Nagelsmann auf der Pressekonferenz. (News: Süles bemerkenswerte Worte)

Nagelsmann: „Gibt Themen, die deutlich dunkler sind“

Der 34-Jährige weiter: „Es ist einfach sehr, sehr unruhig. Das ist nicht nur dieses Jahr so. Das war glaube ich schon immer so. Es ist gut, wenn man ein paar Momente mal auch geschehen lässt und nicht direkt alles schwarzmalt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Denn, so schloss Nagelsmann mit Blick auf den furchtbaren Krieg in der Ukraine: „Es gibt gerade Themen, die deutlich dunkler sind als die schönste Nebensache der Welt, wenn es mal nicht so gut läuft.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)