Wasalauf: Bing bei Jubiläumsausgabe auf Rang elf

Der zweimalige Olympia-Teilnehmer aus Dermbach hielt sich auf den 90 Kilometern zwischen Sälen und Mora bis zum Schluss in der Spitzengruppe und wurde wie im Vorjahr Elfter. 100 Jahre nach der Premiere im Jahr 1922 ging der Sieg wie schon 2018 an den Norweger Andreas Nygaard.

Norwegen setzt Serie fort

Nach dem Start waren zunächst Hunderte Läufer in einen Massensturz verwickelt, Stock- und Skibrüche zwangen viele Teilnehmende zur Aufgabe. Bing überstand das Chaos, lief vorne mit und lag am Ende fünf Sekunden hinter Nygaard, der in 3:32:18 Stunden den Streckenrekord aus dem Vorjahr (3:28:18) verpasste. Zum zehnten Mal in Folge ging der Sieg bei den Männern somit nach Norwegen.