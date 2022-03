Darts: UK Open 3. Tag mit Gerwyn Price, Michael Smith, Danny Noppert und James Wade LIVE im TV und Stream

Irrer Darts-Abend! Zwei Neun-Darter in wenigen Minuten

Am dritten Tag der UK Open (LIVE auf SPORT1) kommt es zwischen Michael Smith und Gerwyn Price zum Knallerduell. Dazu wollen zwei Youngsters an ihrem Märchen weiterschreiben.

Auch Tag drei der UK Open in Minehead (LIVE auf SPORT1) startet direkt wieder mit einem echten Darts-Feuerwerk. Gerwyn Price bekommt es mit Michael Smith im Kampf um das Halbfinale zu tun. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Aber für den Iceman steht noch mehr als die Vorschlussrunde auf dem Spiel. Bei einer Niederlage gegen den Bully Boy ist klar, dass Peter Wright ab Montag die neue Nummer eins der PDC Order of Merit ist. Lediglich mit einem Einzug ins Finale könnte der Waliser das verhindern. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Aber Vorsicht: Smith arbeitet sich gerade wieder aus seinem Formtief nach dem verlorenen WM-Finale heraus. Am vergangenen Donnerstag sammelte er endlich die ersten Punkte in der Cazoo Darts Premier League und in Minehead glänzte er gegen Mensur Suljovic mit einem Neun-Darter.