AEW Revolution 2022 heute live: Match-Card, TV, Live-Stream, alle Infos Was zaubert AEW heute aus dem Hut?

CM Punk (M.) wurde vor AEW Revolution 2022 Opfer einer blutigen Attacke von MJF © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

AEW Revolution, der erste Pay Per View des WWE-Rivalen 2022, steht an. SPORT1 hat alle Infos - und wie Fans in Deutschland das Spektakel gucken können.

Tony Khan, der Boss von AEW, spricht von der „vielleicht besten Card, die wir je zusammengestellt haben“. Hält sie, was sie verspricht?

In der Nacht zum Montag steigt der Revolution, der erste Pay Per View des WWE-Rivalen in diesem Jahr - und er bietet ein Lineup, das bei seinen Fans hohe Erwartungen geschürt hat.

CM Punk vs. MJF steht im Zentrum

Neben dem World-Title-Match der Weggefährten Hangman Page und Adam Cole, das die Show beschließen wird, steht vor allem das monatelang aufgebaute Hassduell zwischen CM Punk und MJF im Zentrum: Das „Dog Collar Match“, in dem Punk mit einer Metallkette an den Jungstar gebunden sein wird, ist der bislang größte Kampf des früheren WWE-Champions nach seinem großen Comeback im vergangenen Jahr - in dieser Woche wurde es durch die blutige Attacke von MJF auf Punk final angeheizt.

Auch für den kurz nach Punk aufgeschlagenen Bryan Danielson steht ein vielversprechendes Match gegen Jon Moxley auf dem Programm, emotional aufgeladen sind zudem auch die Matches zwischen Chris Jericho und Spätzünder-Star Eddie Kingston und das Damentitelmatch der Erzrivalinnen Britt Baker und Thunder Rosa.

Actionreiche Spektakel dürften derweil der Tag-Team-Titeldreikampf zwischen dem Jurassic Express, den Young Bucks und reDRagon (Bobby Fish & Kyle O‘Reilly) sowie das Face of the Revolution Ladder Match bieten, in dem unter anderem der frisch debütierte Keith Lee, Legende Christian Cage und das aufstrebende Powerhouse Wardlow mitmischen.

Wie zuletzt vor jedem AEW-Großereignis wird zudem heiß diskutiert, ob AEW die Match-Card noch mit Überraschungs-Debüts garniert: Eine explizite Ankündigung von Khan, die darauf hindeutet, gibt es diesmal nicht, ausgeschlossen ist damit aber noch (fast) nichts.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Jeff Hardy nicht verfügbar - andere Stars sehr wohl ...

Der von WWE gefeuerte Jeff Hardy - der schon angekündigt hat, dass er zu AEW will - ist noch nicht verfügbar, seine Kündigungsfrist mit WWE läuft erst im Lauf der Woche aus. Auf dem freien Markt sind dafür weiter viele Talente und Stars wie Windham (Bray Wyatt / The Fiend), John Morrison und seit neuestem auch der Schweizer Ausnahmekönner Claudio Castagnoli alias Cesaro, dessen WWE-Vertrag ausgelaufen ist.

Auch Meldungen, dass der als sicher geltende Wechsel von Cody Rhodes zu WWE geplatzt sein soll, sorgten kurz vor Revolution für zusätzliches Aufhorchen.

SPORT1 hat alle Infos zur Show - und wie deutsche Fans sie verfolgen können.

AEW Revolution 2021 - die Match Card:

AEW World Title Match: Hangman Page (c) vs. Adam Cole

Dog Collar Match: CM Punk vs. MJF

AEW World Tag Team Title Match: The Jurassic Express (c) vs. The Young Bucks vs. reDRagon

Face of the Revolution Ladder Match: Christian Cage vs. Keith Lee vs. Orange Cassidy vs. Powerhouse Hobbs vs. Ricky Starks vs. Wardlow

AEW World Women‘s Title Match: Britt Baker (c) vs. Thunder Rosa

TBS Title Match: Jade Cargill (c) vs. Tay Conti

Jon Moxley vs. Bryan Danielson

Eddie Kingston vs. Chris Jericho

Tornado Trios Match: Darby Allin, Sammy Guevara & Sting vs. Andrade El Idolo, Matt Hardy & Isiah Kassidy

Pac, Penta El Zero Miedo & Erick Redbeard vs. The House of Black (Buy In)

Uhrzeit, Countdown, TV, Livestream:

AEW Revolution steigt in der Nacht zum Montag um 2 Uhr deutscher Zeit, die kostenlose Countdown-Show Buy In ab 1 Uhr.

