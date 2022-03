Formel 1: Mick Schumacher erklärt "Wissensvorsprung" vor F1-Konkurrenten

Mick Schumacher geht in seine zweite Formel-1-Saison. Durch eine Regeländerung hat er einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten.

Mick Schumacher hofft, dass das neue Reglement in der Formel 1, das ab der Saison 2022 greift, einen gewissen Vorteil für ihn bedeutet.

„Ich habe einen kleinen Wissensvorsprung bei den Reifen durch die Formel 2. Da sind wir bereits mit den 18-Zoll-Felgen gefahren. In dem Jahr konnte ich die Meisterschaft gewinnen. Damals hat das also ganz gut funktioniert“, erklärte der 22 Jahre alte Haas-Pilot in der Bild, schränkte jedoch ein: „Aber die anderen Fahrer werden das schnell aufholen.“