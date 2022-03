US Soccer: Cindy Parlow Cone als Präsidentin wiedergewählt

Los Angeles (SID) - Cindy Parlow Cone bleibt Präsidentin des amerikanischen Fußball-Verbandes USSF. Bei der Jahreshauptversammlung in Atlanta erhielt Parlow Cone am Samstag 52,9 Prozent der Stimmen und setzte sich damit knapp gegen ihren Vorgänger Carlos Cordeiro durch.

32 Nationalspielerinnen um Superstar Megan Rapinoe hatten vor der Entscheidung ihre Unterstützung für die Amtsinhaberin in einem Offenen Brief zum Ausdruck gebracht. Im Februar endete die juristische Auseinandersetzung mit der Einigung auf gleiche Bezahlung für die Fußballerinnen inklusive Ausgleichszahlung in Höhe von 24 Millionen Dollar.