Anzeige

2. Bundesliga: Schalke trennt sich von Dimitrios Grammozis nach Hansa-Pleite Schalke trennt sich von Grammozis

Diese Sponsoren trug Schalke schon auf der Brust

SPORT1

Der FC Schalke trennt sich von seinem Trainer Dimitrios Grammozis. Grund ist der akut gefährdete Wiederaufstieg.

Der FC Schalke hat sich von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt.

Dies gab der Verein am Sonntagmorgen offiziell bekannt. Der Zweitligist reagierte damit auf die Niederlage der Königsblauen gegen Hansa Rostock vom Samstag. Schalke verlor gegen den Abstiegskandidat in einem wilden Spiel mit 3:4 - und liegt in der Tabelle nur noch auf Platz sechs. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Anzeige

Zum Relegationsrang fehlen bereits vier Punkte - am Sonntag könnte der Abstand noch größer werden. Der angestrebte Wiederaufstieg ist stark gefährdet.

Neben dem Cheftrainer wurden auch dessen Assistent Sven Piepenbrock und Torwarttrainer Wil Coort freigestellt. Wer nun übernimmt, blieb zunächst unklar. Schalke gab an, am Montag über „das weitere Vorgehen“ informieren zu wollen.

So erklärt Schalke die Trennung von Grammozis

„Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen“, erklärte Sportdirektor Rouven Schröder in einem Statement des Vereins: „Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr.

Man benötige einen neuen Impuls im Saisonfinale. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

„Von der Qualität des Kaders sind wir weiterhin überzeugt“, ergänzte Vorstands-Mitglied Peter-Knäbel: „Doch um im Kampf um die Spitzenplätze erfolgreich sein zu können, benötigen wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die wir thematisiert, aber nicht gesehen haben.“ (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Grammozis, der das Team in einer schwierigen Phase übernommen habe, wünsche man für die Zukunft alles Gute.

Anzeige

Höhen und Tiefen unter Grammozis

Der Grieche war seit März 2021 Trainer des S04.

Bei seinem Amtsantritt stand der Abstieg aus der Bundesliga so gut wie fest. In der Zweiten Liga wurde der Kader dann großflächig umgebaut. Nach einem schwierigen Saisonstart führte Grammozis das Team wieder in das obere Tabellendrittel, die Hoffnung auf eine schnelle Bundesliga-Rückkehr wuchs zunächst.

Zuletzt stimmten die Ergebnisse aber nicht mehr durchgehend. Schalke holte lediglich vier Punkte aus den vergangenen vier Spielen und kassierte bereits acht Saisonniederlagen.

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1: