La Liga: Real siegt dank Modric-Traumtor - PSG wartet am Mittwoch

Real Madrid glückt die Generalprobe vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Zwei Weitschusskracher lassen die Königlichen jubeln.

Real Madrid hat mit einem 4:1-Heimsieg gegen Real Sociedad seine Tabellenführung in der spanischen LaLiga ausgebaut. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Sevilla beträgt nun acht Punkte. Für den Treffer des Spiels war Luka Modric in der 43. Minute verantwortlich. 20 Meter vor dem Tor wackelte er zunächst einen Gegenspieler aus und hämmerte anschließend aus halbrechter Position mit seinem schwächeren linken Fuß den Ball in den Winkel. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Benzema mit 20. Saisontreffer

Real tat sich daraufhin schwer. Brustlöser war in der 40. Minute das 1:1 von Eduardo Camavinga, der aus 25 Metern Keeper Alex Remiro überwand.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende machte Real den Deckel auf die Partie. Vinicius Jr. wurde im Strafraum zu fall gebracht und Karim Benzema erzielte per Elfmeter das 3:1 (73.). Den Schlusspunkt setzte sechs Minuten später der eingewechselte Marco Asensio mit Reals vierten Treffer.

Am kommenden Mittwoch steht für Madrid das Achtelfinale in der Champions League auf dem Programm. Gegner Paris Saint-Germain verlor am Samstagabend gegen OGC Nizza mit 0:1 (0:0)