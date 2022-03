Champions League: FC Bayern - FC Salzburg mit den besten Wetten | Anzeige

In der Champions League wird es für den FC Bayern ernst: Im Achtelfinal-Rückspiel muss gegen den FC Salzburg ein Sieg her. Eine spannende Konstellation, die viele Möglichkeiten für Sportwetten mit sich bringt. SPORT1 zeigt mit neobet die spannendsten Quoten auf.

Der Showdown im Achtelfinale der Champions League steht an - und der FC Bayern spielt in diesem eine Hauptrolle.

Im Hinspiel hatte es in Salzburg lange nach einer Pleite für den FC Bayern ausgesehen, doch dann kam Kingsley Coman, der in der 90. Spielminute den Ausgleich erzielte. Ein wichtiger Treffer für die Münchner, welcher die Ausgangslage für das Rückspiel solide, aber auch sehr spannend machte.

Im Rückspiel brauchen die Bayern einen Sieg, um ins Viertelfinale vorzurücken. Wichtig zu wissen: Die Auswärtstorregel gibt es seit dieser Saison nicht mehr in den europäischen Wettbewerben. Bei einem Unentschieden stünde also Verlängerung und eventuell auch Elfmeterschießen an.