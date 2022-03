2. Bundesliga: Nächster Patzer des HSV - Aufstiegsplätze rücken nach 1:2-Niederlage gegen Nürnberg in weite Ferne

Pascal Köpke hatte das Team von Robert Klauß früh in Führung gebracht (15. Minute), Ludovits Reis gleich kurze Zeit später aus (25. Minute). In der 88. Minute sorgte Tim Handwerker für Nürnberger Jubelarien und die vierte Hamburger Saisonniederlage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Nürnberg überholt HSV - Klauß freut sich „riesig“

Für die Hamburger ist es die zweite Pleite in Folge. Erst vor einer Woche hatte Hamburger im Nordderby Werder Bremen mit 2:3 unterlegen. Die Walter-Elf rutscht in der Tabelle auf Rang fünf ab. Die Nürnberger klettern durch den dritten Sieg in Folge auf den vierten Rang. Im schlimmsten Fall könnte der Rückstand der Hamburger auf den Relegationsplatz am Sonntag auf sechs Punkte anwachsen. Dafür müsste Werder sein Spiel gegen Dynamo Dresden gewinnen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)