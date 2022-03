Darts: UK Open Achtelfinale mit James Wade, Peter Wright, Michael Smith und Gerwyn Price

James Wade darf weiter von seinem vierten Titel bei den UK Open in Minehead ( LIVE auf SPORT1 ) träumen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Gegen den Kroaten Boris Krcmar setzte sich The Machine mit 10:8 durch und steht damit im Viertelfinale im Butlin‘s Resort.

Der Kroate ließ sich nicht abschütteln und setzte Wade immer wieder unter Druck. Im 17. Leg zeigte der Titelverteidiger Nerven und verpasste vier Match-Darts. Krcmar verkürzte auf 8:9, konnte damit am Ende aber nur noch Ergebniskorrektur betreiben.

Peter Wright wirft sich selbst raus

Was für eine bittere 7:10-Pleite für Snakebite gegen William O‘Connor!

Im Achtelfinale zeigte sich der Schotte mit einem Drei-Darts-Average von 100,59 Punkten eigentlich gut in Form. Dazu gelangen ihm fünf 180er.

Aber letztendlich kostete ihn seine Doppel-Schwäche in diesem Match den Sieg. Lediglich sieben seiner 25 Checkout-Chancen konnte der Weltmeister nutzen - das entspricht einer Quote von 28 (!) Prozent.

Dabei fing das Spiel gut an für den 51-Jährigen. Er ging schnell mit 3:1 in Führung. Danach verließen sie ihn aber und sein irischer Kontrahent zog auf 7:4 davon. Davon erholte sich Wright nicht mehr, der im weiteren Machtverlauf immer mehr mit sich haderte. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)