Anzeige

Darts: Bei den UK Open gelingt James Wade der 11. 9-Darter seiner Karriere 9-Darter: Wade lässt Halle toben

James Wade feiert den elften 9-Darter seiner Karriere © Imago

SPORT1

Bei den UK Open in Minehead (LIVE auf SPORT1) sorgt Titelverteidiger James Wade in Runde fünf für ein besonderes Highlight in seinem Match gegen Boris Krcmar.

James Wade ist on fire!

Bei den Cazoo UK Open 2022 im Butlin‘s Resort in Minehead (LIVE auf SPORT1) bringt der Titelverteidiger das Publikum mit einem 9-Darter gegen Boris Krcmar zum Ausrasten. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

Im achten Leg gelangen dem Engländer zwei perfekte Anwürfe mit 180 Punkten, um dann die 141-Rest auszuchecken und auf 5:3 zu erhöhen. Es war der 14. 9-Darter überhaupt bei den UK Open und der zweite bei der diesjährigen Ausgabe. Zuvor gelang dem Spanier José Justicia das Kunststück - allerdings nicht auf der Hauptbühne.

Es war bereits der elfte 9-Darter in der Karriere von The Machine. Sein erstes perfekts Spiel gelang ihm am 20. November 2008 beim Grand Slam of Darts gegen Gary Anderson.

Besonders kurios: Am 8. Oktober 2014 warf Wade einen 9-Darter im TV in der Variante „Double-In - Double-Out“ gegen Robert Thornton, der drei Legs später ebenfalls einen 9-Darter hinlegte, was für ein Novum im Darts sorgte.

Dazu erlebte er auch schon einen bitteren 9-Darter-Moment. Am 29. Dezember 2020 warf er bei der Weltmeisterschaft gegen Stephen Bunting ebenfalls neun perfekte Darts, um das Spiel am Ende aber doch noch zu verlieren.

Anzeige

“Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1” - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt