FC Bayern: Süle von Fan-Reaktionen überrascht - Ansage in Richtung Dortmund

Rund vier Wochen ist es her, dass sein Sommerwechsel zum BVB offiziell wurde. Auffällig: Seit Bekanntgabe seines Abschieds vom FC Bayern München wirkt der 26-Jährige sichtlich befreit, was sich auch auf dem Platz bemerkbar macht.

Süle überrascht: „Hatte mit Pfiffen gerechnet“

Ohnehin scheint ihn die aktuelle Situation weniger zu beschäftigen, als man vermuten mag. „Als Spieler von Bayern München fühle ich mich nicht anders. Ich habe mich bewusst nicht zu meinem neuen Schritt im Sommer geäußert, weil ich Spieler von Bayern München bin", sagte Süle und richtete eine Kampfansage an die Konkurrenz - und seinen zukünftigen Arbeitgeber: „Es gibt noch zwei Titel in dieser Saison zu gewinnen und ich werde alles dafür tun, dass Dortmund in dieser Saison Zweiter wird. Ich möchte alles, was ich habe, reinwerfen und ich glaube, dass die Leute das sehen."